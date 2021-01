Durch die Corona-Pandemie sind die Vorbereitungen der Landtagswahl in Baden-Württemberg für die Städte und Gemeinden deutlich aufwendiger. Viele Wähler müssen sich zudem umstellen.

Petra Faber ist Wahl-Teamleiterin in Heilbronn. In der Stadt sind alle 87 bisherigen Wahllokale überprüft worden, ob dort die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Da die Stadt auch von deutlich mehr Briefwählern ausgeht, wurden die Wahllokale am Ende auf 56 reduziert. Ganz wichtig sei daher, dass die Wählerinnen und Wähler, wenn im Februar die Wahlbenachrichtigungen versandt werden, darauf schauen, wo sich ihr Wahllokal jetzt befindet, sagt Faber.



In Schwäbisch Hall sieht es ähnlich aus, erzählt Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim (SPD). Beispielsweise fielen die bisherigen Wahlräume in Pflegeheimen oder der Bausparkasse weg. Auch habe sich die Stadtverwaltung entschieden, nur Räume zu nehmen, in denen Ausgang und Eingang separat möglich seien. Damit kamen kleinere Räume im Rathaus teilweise nicht mehr in Frage.

Wähler müssen am Wahltag wohl mehr Zeit mitbringen

Für die Wahllokale gibt es Hygienekonzepte. Material wie Spuckschutz-Vorrichtungen, Trennwände, Masken, etc. wurde beschafft. In Heilbronn wurde das Team von Faber auf fünf Leute aufgestockt. Auch der Ablauf im Wahllokal werde zeitaufwendiger, sagt Pelgrim. Beispielsweise müssten die Stifte desinfiziert werden.



Alles in allem bedeutet das, dass auch mehr Wahlhelfer gebraucht werden. In Heilbronn 900 anstatt wie sonst üblich 600. Dafür wurde extra etwas mehr Werbung gemacht, um diese zu gewinnen. Diese müssen nun entsprechend geschult werden. Wir prüfen da, ob dies per Videokonferenzen geht, so Faber.

Abstandsregeln machen Auszählung komplizierter

Auch die Auszählung wird dieses Mal nicht ganz einfach, denn das Vier-Augen-Prinzip müsse genauso gewährleistet sein, wie die 1,50 Meter Abstand, so Pelgrim. Die Mitarbeiter in Schwäbisch Hall hätten in den letzten Monaten aber genug Erfahrung im Umgang mit Hygienekonzepten gesammelt und bekämen das schon hin.



Die genauen Standorte der Wahllokale und Informationen zur Briefwahl gibt es auf den Homepages der Städte. Die Wahl selbst ist am 14. März.