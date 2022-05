Trolli-Marathon: 40 Prozent weniger Teilnehmer

Zum Trollinger-Marathon am Sonntag in Heilbronn haben sich circa 4.400 Teilnehmer angemeldet. Das sind rund 40 Prozent weniger im Vergleich zu den Veranstaltungen vor der Pandemie, so Mit-Organisator Holger Braun von der Heilbronn Marketing Gesellschaft. Es gebe tatsächlich eine gewisse Zurückhaltung bei einigen Menschen, bei solchen großen Massenereignissen beizuwohnen. Es gab in den letzten zwei, drei Wochen extrem viele coronabedingte Abmeldungen, so Braun weiter. Eine Einschränkung gebe es noch in der Hinsicht, dass man die volle Distanz beim Marathon dieses Jahr leider nicht laufen könne, da es einfach eine zu geringe Teilnehmerzahl gebe. Mit weiteren Einschränkungen sei nicht zu rechnen, heißt es weiter.