Tafeln im Main-Tauber-Kreis brauchen Hilfe - Mehr Nachfrage bei steigenden Kosten

Die Tafeln bekommen die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs besonders zu spüren. Steigende Preise, mehr Nachfrage und Helfer in Quarantäne fordern die Einrichtungen zurzeit heraus.

Volker Herm ist Vorstandsmitglied der Tafel Baden-Württemberg. Am Dienstagvormittag schaute er im Laden in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) vorbei. Die Tafeln ringen bundesweit gerade mit einer Sondersituation, sagt er. Zum einen gibt es personelle Sorgen, da viele Helferinnen und Helfer durch Quarantäne ersetzt werden müssen. Zum anderen steige die Nachfrage.

Volker Herm: "Wir müssen um helfen zu können, um Hilfe bitten!"

Menschen, die eine Zeit lang wegen der Pandemie ferngeblieben sind, kommen langsam wieder. Dazu kommen neue Bedürftige, die durch die hohen Sprit- und Energiepreise in Not sind. Auch steigt der Strom an Geflüchteten aus der Ukraine an. Gleichzeitig hätten Großspender der Tafeln wie die Lebensmittelketten ihre Hilfe momentan auf die Ukraine konzentriert, erklärt Herm.

Das heißt, es gibt weniger Ware für die Tafelläden. Darüber hinaus sind die Preise für Mehl und andere Grundnahrungsmittel gestiegen. Alles zusammen führe dazu: "Wir müssen um Hilfe bitten, um helfen zu können!", so Herm. Jeder könne etwas tun.

Nicht alle Regale im Tafelladen sind zurzeit so gut gefüllt. Pressestelle Diakonisches Werk Main-Tauber-Kreis

Es werden mehr Helfer, Geld- und Sachspenden gebraucht

"Wir brauchen mehr Manpower", sagt Herm. Wer Zeit habe zu helfen, sei herzlich willkommen: "Einfach bei der örtlichen Tafel melden". Auch Geld- und Sachspenden werden benötigt. Die Tafel in Wertheim habe zum Beispiel nach einem Aufruf Waren für eine Woche erhalten, lobt er.

Im Zusammenspiel mit den Lebensmittelläden und anderen Sachspendern gebe es strukturell noch einiges zu verbessern. Zuweilen fehle es den Tafeln an logistischen Möglichkeiten, alle angebotenen Waren auch abholen zu können. Hier müsse in Zukunft auch die Öffentliche Hand deutlich mehr Hilfe leisten.