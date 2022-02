Caritas-Krankenhaus: Weniger Krebsvorsorge aus Angst vor Corona

per Mail teilen

Aus Angst vor einer Corona-Erkrankung gehen weniger Menschen zur Krebsvorsorge, das bestätigt das Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim.

Nicht selten müssen Tumorpatienten Covid-Kranken bei Intensivbetten und Personal den Vortritt lassen. Aber die Corona-Pandemie bremst auch die Früherkennung und Nachsorge - mit gravierenden Folgen. Das bestätigt der Chefarzt und Onkologe Werner Heinz vom Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis):

"Es ist (...) die Angst vor (...) dem gesamten Gesundheitssystem. Wir haben festgestellt, (...) dass Vorsorgeuntersuchungen nicht mehr im selben Maße wahrgenommen werden."

Eigentlich solle die Vorsorgeuntersuchung Erkrankungen erkennen, die später zu einem Krebs werden können und damit die Krebsentwicklung verhindern, so der Spezialist für Krebsbehandlung. Doch in den vergangenen eineinhalb Jahren seien immer weniger Patienten zur Vorsorge gekommen. So würden Mammografie und Darmspiegelungen deutlich weniger genutzt als vor der Pandemie.

Der Onkologe Werner Heinz vom Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim betont die Bedeutung der Krebsvorsorge Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim

Corona-Infektionen zumeist im Privatbereich, weniger beim Arztbesuch

Der Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), Thomas Seufferlein, gibt Entwarnung: "Die Mehrzahl der Corona-Infektionen passiert nicht in Kliniken und Praxen, sondern im privaten Bereich, weil man dort eher auf Schutzmaßnahmen verzichtet."

Für die kommenden Jahre rechnen Experten mit mehr fortgeschrittenen Krebserkrankungen. Viele Deutsche nehmen ohnehin Angebote zur Früherkennung nicht wahr. Laut der Krankenkasse AOK ist ein relevanter Teil ihrer anspruchsberechtigten Versicherten über einen Zeitraum von zehn Jahren von der Krebs-Früherkennung noch nicht oder nur begrenzt erreicht worden. Und während der Pandemie kam es laut AOK zu Einbrüchen bei der Krebsfrüherkennung, die gesundheitliche Folgen befürchten ließen.

Stärkster Rückgang bei Hautkrebs-Früherkennung

Besonders starke Rückgänge um fast 20 Prozent waren 2020 bei der Früherkennung von Hautkrebs zu verzeichnen, bei Anfang 2021 weiter rückläufigem Trend. Rückgänge der Teilnahmequoten im Vergleich zu 2019 von je 8,1 Prozent wurden beim Mammografie-Screening und bei der Prostatakrebs-Früherkennung festgestellt. Bei der Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs waren es minus 5,5 Prozent.

Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland: Über 231.000 Menschen starben im Jahr 2020 daran.