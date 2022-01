Gemeinderat entscheidet über Gebührenerlass für Gastro und Handel

per Mail teilen

Der Heilbronner Gemeinderat will am Donnerstagachmittag über Hilfen für Einzelhändler und Gastronomen entscheiden. Geplant ist, auf Gebühren für Warenauslagen im öffentlichen Raum und Außenbewirtschaftung zu verzichten. Dann dürften Einzelhändler Waren kostenlos im Freien präsentieren. Für Gastronomen würde es außerdem bedeuten, dass sie ihre Außenterrassen erweitern und im Winter Heizungen und Zelte aufstellen dürften. Nachdem diese Regelungen im vergangenen Jahr bereits gegolten hatten, waren sie zum 31. Dezember offiziell ausgelaufen. Nach den Vorberatungen im Heilbronner Gemeinderat sei eine Mehrheit dafür, diese Regeln auch 2022 bis zum Jahresende zu verlängern. Die Stadtverwaltung würde damit auf Gebühren in Höhe von 207.000 Euro verzichten.