Die Hochschule Heilbronn bekommt die ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge nicht mehr gefüllt. Es gibt zu wenige Einschreibungen. Ein Problem, welches ganz Deutschland betrifft.

Immer weniger Studienanfänger studieren in Ingenieurstudiengängen an der Hochschule Heilbronn, sagt Benedict Bauer, wissenschaftlicher Mitarbeiter im dortigen Otto-Rettenmaier-Forschungslabor. Auch in der laufenden Einschreibungsphase zeichne sich der negative Trend ab.

Deutschlandweites Problem

Laut Benedict Bauer bekommen deutschlandweit die Hochschulen die Studiengänge nicht mehr voll. Im ingenieurwissenschaftlichen Bereich habe auch die Hochschule Heilbronn Probleme, die Plätze vollständig zu vergeben. Betroffen seien vor allem die Studiengänge wie Maschinenbau, Mechatronik und Robotik oder Automotive Systems Engineering, so der wissenschaftliche Mitarbeiter. Laut Bauer braucht es für die Zukunft aber dringend Ingenieure. Denn Themen, die im Klimawandel und in der Landwirtschaft relevant sind, können technologisch durch Ingenieure unterstützt und gelöst werden, so Benedict Bauer weiter.