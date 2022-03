Weniger Arbeitslose in der Region

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar in Heilbronn-Franken gesunken. Die Quote liegt im Bezirk Heilbronn jetzt bei 3,4, im Bezirk Schwäbisch Hall/Tauberbischofsheim bei 3 Prozent. Im Februar waren bei den beiden Arbeitsagenturen der Region insgesamt 19.644 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 488 weniger als im Januar. Eine allmähliche Erholung aus der Pandemie sei in Sicht, dies spiegle sich auch beim Bedarf an Fachkräften wider, so die Chefin der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Elisabeth Giesen. Die Zahl der gemeldeten freien Stellen stieg im Vergleich zum Vormonat stark an und lag im Februar bei 10.662.