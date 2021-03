Der Landtag von Baden-Württemberg hatte noch nie mehr als 30% Frauen - warum ist das so? Ein Erklärungsversuch mit Kandidatinnen und einem Kandidaten aus der Region Heilbronn-Franken.

In den insgesamt sechs Wahlkreisen hat die SPD in Heilbronn-Franken keine Frau aufgestellt (landesweit sind es 40%), die CDU und die AfD zwei und die Linke fünf. Um an der Situation etwas zu ändern, erwartet die AfD mehr Eigeninitiative von den Frauen - die Linke, die SPD und die CDU wollen an die Strukturen ran. Doch wie geht das?

Die Linke: Frauen, ihr schafft das!

Die Linke kann durch fünf Kandidatinnen mit Taten punkten: Marlene Neumann tritt in Heilbronn an. Sie findet: Frauen bräuchten eine verständnisvollere Ansprache, da sie in ihrem Alltag oft mehr Aufgaben übernähmen als Männer.

"Zu sagen, ich mache das jetzt auch noch, das ist ein gewisser Prozess [...] Es sind Leute, Personen, die einen da bestärken." Marlene Neumann, Die Linke

Außerdem fordert die Linke ein Paritäts-Gesetz, das 50% Frauen im Landtag garantiert.

AfD: Frauen sollen aus eigener Kraft kandidieren

Die AfD sieht das völlig anders, will keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern machen. Christina Baum kommt ursprünglich aus Ostdeutschland und kandidiert wiederholt für den Main-Tauber-Kreis. Eine Quote empfindet sie als Abwertung der Frau. Sie habe sich in der männerdominierten Partei aus starkem Willen und mit Durchsetzungsfähigkeit behaupten können.

"Ich habe das Gefühl - ich komme jetzt auf Klischees zurück - den Wessi-Frauen fehlt das Selbstbewusstsein." Christina Baum, AfD

SPD: Frauen erst einmal für die Kommunalpolitik gewinnen

Frauen anzuwerben - das sei eine Herkules-Aufgabe, sagt auch der SPD-ler Nik Sakellariou aus Schwäbisch Hall. Oft glaubten sie ihm nicht, dass sie das könnten, sagt er. Seine Partei will ein Paritätsgesetz, doch das könnte an einer dafür nötigen Verfassungsänderung scheitern. Er setzt deshalb weiterhin darauf, Frauen erst einmal für die Kommunalpolitik zu gewinnen.

"Dort wird Blut geleckt, von Männern wie von Frauen. Dort lernt, man Freude zu empfinden über die Gestaltung des Umfelds." Nik Sakellariou, SPD

CDU: "Verschiedene Meinungen verknüpfen"

Ganz ähnlich denkt Isabell Rathgeb. Sie tritt ebenfalls in Schwäbisch Hall an - allerdings für die CDU. Sie hat im Stimpfacher Gemeinderat "Blut geleckt", bald darauf war sie Mitbegründerin des Frauennetzwerks Frapolia. Das helfe, Frauen zu fördern.

"Ich glaube es geht zunehmend darum, verschiedene Meinungen zu verknüpfen und ich glaube, das Frauen das sehr gut können." Isabell Rathgeb, CDU

Ihre Kreis-CDU hat dieses Potential offenbar auch in ihr gesehen, denn sie wurde bei dieser Wahl zum ersten Mal nominiert. Ein gutes Beispiel übrigens, warum auch ein langer Atem bei diesem Problem hilft. Bisher besetzen immer noch viele Männer die Mandate, weil sie sich immer wieder aufstellen lassen – sie sind quasi gesetzt. Bei Rathgeb war das diesmal anders. Der Platz wurde frei und sie hat sich durchgesetzt.