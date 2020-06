Das Wengerthäusle am Heilbronner Wartberg ist an diesem Wochenende wieder geöffnet. Seit Beginn des Monats schenken dort die Betriebe der Wein Villa im Wechsel ihren Wein aus. Der neue Ausschank am Wartberg ist Teil einer Konzeption, den Wein in Heilbronn mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Auf der Terrasse gibt es Platz für 25 Besucher. Während der Sommermonate macht dort der Heilbronner Sightseeing Bus, aber auch die normale Stadtbuslinie Station.