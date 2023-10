per Mail teilen

Im Weinsberger Klinikum am Weissenhof lädt die Kinder-und Jugendpsychiatrie am Dienstag zum Fachtag: Im Mittelpunkt das Thema: Psychische Erkrankungen von Eltern.

Zum Welttag für psychische Gesundheit trifft sich die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg mit dem Forum Jugendhilfe aus der Region. Beschäftigte von Jugendeinrichtungen, Wohngruppen und Jugendämtern beschäftigen sich dabei mit dem Thema: "Wenn Eltern psychisch krank sind".

Fachtag stößt auf große Resonanz

Was haben psychische Erkrankungen der Eltern für Auswirkungen auf Kinder? Das ist das zentrale Thema des Fachtages, der mit rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern komplett ausgebucht ist, so der Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie vom Klinikum am Weissenhof, Claas van Aaken.

Gemeinschaftsprojekt

Weil das Thema eine große Schnittmenge mit vielen Bereichen hat, sind hier Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie sowie Jugendhilfe vertreten, so van Aaken weiter. Darüber hinaus gibt es auch sonst viele regelmäßige Treffen, Netzwerke und Kooperationszirkel, in denen die Zusammenarbeit weiter intensiviert wird, so van Aaken weiter.