Hunderte Weltmarktführer in Schwäbisch Hall zusammengekommen

In Schwäbisch Hall ist am Donnerstag das zwölfte Gipfeltreffen der Weltmarktführer zuende gegangen. Hunderte Teilnehmer kam zum Austausch in die Bausparkasse.

Bei dem zweitägigen Austausch ging es unter anderem um Klimaneutralität, Digitalisierung, den Mittelstand in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie die Unternehmenskultur.

Fast wie die Besatzung der Apollo 13

Zu Beginn des Gipfeltreffens hat Beat Balzli, Chefredakteur der "Wirtschaftswoche", die Weltmarktführer mit der Besatzung der Apollo 13 verglichen: Wie 1970 im All, habe man im Jahr 2021 schnell handeln und auf Krisen reagieren müssen. Beim "Davos des Mittelstandes", so Organisator und ehemaliger Wirtschaftsminister Baden-Württembergs, Walter Döring, wird es in diesem Jahr vor allem um die Themen ökologische und digitale Transformation und um die Weltpolitik gehen.

Angespannte weltpolitische Lage

Die Weltpolitik war Thema im etwa einstündigen Vortrag von Jean Asselborn, dem Außenminister Luxemburgs und mit 18 Jahren im Amt auch dem dienstältesten Außenminister Europas. Die wichtigste Aufgabe sei, einen Krieg in der Ukraine zu verhindern, nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Menschen wegen. Außerdem sprach er von der Gefahr, dass man sich bald zwei wirtschaftlichen Blöcken gegenübersehen könnte: den USA und China.

Corona mit positiven und negativen Folgen

Natürlich war auch die Pandemie Thema beim Kongress. Lieferkettenengpässe, Einschränkungen - Corona wirke sich auf alle Unternehmen aus, so Walter Döring. Dennoch habe sie auch positive Effekte mit sich gebracht, beispielsweise Innovationen, Fortschritte im Bereich der Digitalisierung oder Kooperationen, die zuvor undenkbar gewesen wären.

Jean Asselborn (Außenminister Luxemburgs) sprach beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall über die geopolitische Lage, den Ukraine-Konflikt und das Verhältnis zwischen China und den USA. SWR

Hybridveranstaltung wegen Omikron

Auch bei der Veranstaltung spüre man die Auswirkungen, so Döring. Im vergangenen Jahr konnte sie nur digital stattfinden, in diesem Jahr wieder in Präsenz - zumindest teilweise. Einige Redner wie Audi-Chef Markus Duesmann werden per Video zugeschaltet.

Regionale Wirtschaftsführer

Aus der Region nahmen unter anderem Klaus Wohlfahrt von KW automotive aus Fichtenberg und der Oscar-Preisträger Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall teil. Organisiert wurde die Veranstaltung von Ex-Wirtschaftsminister Walter Döring in Zusammenarbeit mit der "Wirtschaftswoche".