Der Ventilatorenhersteller ebm-papst hat im vergangenen Geschäftsjahr die Umsatzmarke von 2,5 Milliarden Euro übertroffen. Trotz schwierigem Marktumfeld mit Lieferproblemen.

Der Ventilatoren- und Motorenhersteller ebm-papst mit Sitz in Mulfingen (Hohenlohekreis) hat im vergangenen Geschäftsjahr (2022/2023) mit gut 2,5 Milliarden Euro einen Rekordumsatz erzielt. Die Auftragslage beim - nach eigenen Angaben - Weltmarktführer in dem Bereich sei sogar noch deutlich größer gewesen, heißt es. Lieferprobleme bei Lieferanten im Elektroniksektor hätten jedoch die Produktion bei ebm-papst ausgebremst.

In diesem Marktumfeld sei es ein sehr gutes Ergebnis, so ebm-papst-Geschäftsführer Klaus Geißdörfer. Mittlerweile sei die Lieferkette deutlich verbessert worden, weshalb das Unternehmen die Kundinnen und Kunden auch weitestgehend halten könne.

Besonders starkes Wachstum in den USA

Trotz der Schwierigkeiten ist der Umsatz um knapp elf Prozent auf 2,54 Milliarden Euro gestiegen, so das Unternehmen. Den Gewinn nennt das Familienunternehmen nicht. Besonders stark ist das Geschäft in den USA gewachsen, um gut 34 Prozent. Das größte Geschäft macht ebm-papst mit industriellen Ventilatoren. Am stärksten gewachsen ist jedoch das Segment Hausgeräte und Wärmetechnik, dafür sind beispielsweise Ventilatoren für Wärmepumpen im Produktkatalog. Im Bereich Automotive ist der Umsatz hingegen leicht gesunken.

Wärmepumpen werden wichtiger

Gerade im Hinblick der Wärmewende stellt sich auch ebm-papst noch mehr auf Wärmepumpen ein. Mit Investitionen in den Ausbau der Produktion und der Entwicklung von Wärmepumpen sowie die Entwicklung von hochenergieeffizienten und intelligenten Ventilatoren wollen die Mulfinger zukunftsfähig bleiben. Dafür wandern auch Ressourcen von Automotive zum Bereich Wärmepumpen. Für diesen Wandel brauche es jedoch Zeit, so Geißdörfer.

"Wir sind froh darüber, dass sich die politische Diskussion [Anm.: über das Heizungsgesetz] entzerrt und wenigsten vier Jahre Zeit bleiben, um so eine Umstellung zu machen. Weil ansonsten wird es für uns nahezu unmöglich, dieser Geschwindigkeit zu folgen."

Auf Wachstumskurs steht das Unternehmen auch beim Thema Mitarbeitende. Weltweit ist ebm-papst um 161 auf knapp 14.940 Mitarbeitende im vergangenen Geschäftsjahr gewachsen. Am meisten Mitarbeitende sind in den USA hinzugekommen. Außerdem soll der Wechsel von Automotive hin zur Wärmepumpentechnik mit den gleichen Mitarbeitenden stattfinden, das werde bereits erfolgreich umgesetzt.