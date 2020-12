Die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist in Heilbronn-Franken der Wirtschaftsstandort mit den meisten Weltmarktführern. Bundesweit liegt Wertheim auf Rang acht, gefolgt von Heilbronn auf Platz neun. Damit gehören sowohl Wertheim als auch Heilbronn zu den Top Ten der Wirtschaftsstandorte in Deutschland. Das zeigt die neueste Ausgabe des Lexikons der deutschen Weltmarktführer. In Wertheim sind neun Weltmarktführer ansässig, unter anderem die König & Meyer GmbH, ein Hersteller für Zubehör in der Musik, oder der Laborgerätehersteller Brand. In Heilbronn gibt es acht Weltmarktführer, dazu zählt die Marbach-Gruppe, die unter anderem Stanz- und Thermoformwerkzeuge herstellt. Gemessen an der Einwohnerzahl allerdings ist Wertheim die Stadt bundesweit mit den meisten Weltmarktführern. Tatsächlich aber steht Hamburg an der Spitze.