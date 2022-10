Weltkriegsgranate in Untergruppenbach kontrolliert gesprengt

In Untergruppenbach-Donnbronn ist am Mittwochnachmittag eine Weltkriegsgranate kontrolliert gesprengt worden. Die Hausbewohner sind inzwischen alle wieder in ihren Wohnungen.

Wie die Polizei auf SWR-Anfrage bestätigte, wurde am Mittwochnachmittag im Untergruppenbacher Ortsteil Donnbronn (Kreis Heilbronn) eine Granate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden und kontrolliert gesprengt. Wie Bürgermeister Andreas Vierling (parteilos) mitteilte, sind inzwischen auch alle Anwohner wieder in ihren Häusern zurück. Weltkriegsgranate bei Aufräumarbeiten gefunden Die Weltkriegsgranate war demnach in einer Scheune in Donnbronn gefunden worden. Zahlreiche Einsatzkräfte und auch Bürgermeister Vierling waren vor Ort. Das Überbleibsel aus dem zweiten Weltkrieg sei kontrolliert gesprengt worden, so Vierling. Die Feuerwehr habe die Sprengung aus brandschutztechnischen Gründen begleitet, musste allerdings nicht eingreifen. Aus Sicherheitsgründen wurden dabei Sandsäcke um die Granate gelegt. Inzwischen sei die Gefahr aber gebannt, so der Bürgermeister. Die Einsatzkräfte seien allesamt wieder abgezogen und die Bewohner der umliegenden Gebäude, die zur Sicherheit evakuiert worden waren, seien wieder zurück in ihren Wohnungen.

