Weltkrebstag: Heilbronner SLK-Direktor sieht viel Potenzial in Krebsvorsorge

Der Leiter der Gynäkologie und Geburtshilfe am SLK-Klinikum in Heilbronn sieht große Chancen in der Krebsvorsorge. Zum Weltkrebstag: "Versorgungslücken schließen."

Am 4. Februar weist der Weltkrebstag auf die immer noch bestehenden Versorgungslücken hin. Nikolaus de Gregorio, der Leiter der Gynäkologie und Geburtshilfe am SLK-Klinikum in Heilbronn, setzt hier auf mehr Aufmerksamkeit für Vorsorgemöglichkeiten. Impfung für Gebärmutterhalskrebs In Ländern wie Australien sei der Gebärmutterhalskrebs ausgerottet, da es dort eine Impfpflicht gebe, erläuterte der Arzt gegenüber dem SWR. Insbesondere in Süddeutschland seien die Impfraten dagegen niedrig. Deshalb müsse auf der Ebene des Kinderarztes, über den Hausarzt bis zum niedergelassenen Frauenarzt die Vorteile erklärt werden, so de Gregorio. "In Deutschland sind die Impfraten, besonders in den südlichen Bundesländern relativ schlecht, teilweise nur 50 bis 60 Prozent. Und damit kommt man natürlich nicht an den Punkt, wo man diese Krankheiten ausrotten wird." Rheinland-Pfalz Weltkrebstag 2023 Forscher: Krebs wohl nicht zu besiegen - aber verbesserte Überlebenschancen Krebs gehört in Deutschland weiter zu der häufigsten Todesursache. Umso wichtiger, die Krankheit immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken - wie heute am Weltkrebstag.