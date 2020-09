Am Sonntag war Weltkindertag. Unter dem Motto "Kinder schaffen Rechte" gilt es den Jüngsten und wohl Schwächsten in unserer Gesellschaft unter die Arme zu greifen. Laut der Kinderhilfsorganisation Unicef leiden sie womöglich am meisten unter den Folgen der Corona-Pandemie. In Heilbronn gibt es eine Einrichtung, die sich seit 16 Jahren um Kinder jeglicher Herkunft kümmert: die Südstadtkids, unterm Dach der Diakonie. Und am Weltkindertag wurde gefeiert - coronakonfrom. SWR-Reporterin Katja Schlonski war dabei.