Weltgesundheitstag: "Allgemeine Gesundheit hervorragend"

Die Lebenserwartung steigt, viele Menschen achten auf Vorsorge und Ernährung. Ein Arzt aus Neckarsulm-Obereisesheim sieht den Gesundheitszustand der Bevölkerung positiv.

Zum Weltgesundheitstag sieht Tobias Neuwirth, Facharzt für Allgemeinmedizin aus Neckarsulm-Obereisesheim (Kreis Heilbronn), die sogenannte Public Health, also den allgemeinen gesundheitlichen Zustand der Bevölkerung in Deutschland, als hervorragend an: Die Menschen würden immer älter werden und dabei vor allem auch gesünder altern - natürlich gebe es auch Ausnahmen.

"Als Arzt, wenn man das so sieht, wie da 80-Jährige in die Praxis kommen, quietschfidel, sie sehen aus wie 60 - das ist schon Wahnsinn, was da der medizinische Fortschritt gemacht hat."

Bewusste Ernährung und Vorsorgeuntersuchungen

Viele würden vermehrt auf ihre Ernährung achten, die Vorsorgeuntersuchungen einhalten. Das trage alles dazu bei, dass die Menschen gesünder seien. Natürlich gebe es auch jene, die weniger auf sich achten. Besonders Übergewicht und Bewegungsmangel seien da ein Thema. Dafür gebe es die entsprechenden Verlockungen im Supermarkt. Aber unter dem Strich sieht Tobias Neuwirth die allgemeine Bevölkerungsgesundheit als sehr gut an.

Landesärztekammer fordert eigenes Schulfach für Gesundheit

Die Landesärztekammer sieht noch Nachholbedarf in Sachen Gesundheitskompetenz. So äußert sich Wolfgang Miller, Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, in einer Mitteilung, viele Menschen wüssten noch zu wenig, was sie für eine gute Gesundheit tun könnten - oder hätten nicht den Willen, das Thema Ernst zu nehmen.

So fordert die Landesärztekammer, die allgemeine Gesundheitskompetenz der Menschen zu stärken. Zum Beispiel durch ein verpflichtendes Schulfach im Lehrplan, das bereits junge Menschen gezielt in Sachen Gesundheit schult. Außerdem solle ein Suchthilfesystem ausgebaut werden, zusätzlich müsste die Verfügbarkeit von Suchtmitteln eingeschränkt werden, ebenso die Werbung dafür.

Klimawandel bringt auch gesundheitliche Herausforderungen

Wovor die Landesärztekammer auch warnt: Mit dem Klimawandel kämen ganz neue Herausforderungen. Hitzewellen seien vor allem für ältere Menschen eine Gefahr, außerdem könnten auch ganz neuartige Krankheitserreger entstehen oder heimisch werden.