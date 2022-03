Weltfrauentag: Zwischen Corona-Belastung und Warnstreiks

Am Weltfrauentag soll auf Gleichberechtigung aufmerksam gemacht werden. Für die Aufwertung und Entlastung von Frauenberufen wird heute unter anderem in Kitas gestreikt.

Zum 111. Mal wird im Jahr 2022 der Internationale Frauentag gefeiert: diesmal unter dem Motto "#BreakTheBias" für eine Welt frei von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung, die vielfältig, gleichberechtigt und integrativ ist und in der Unterschiede gewürdigt und gefeiert werden.

Frauentag ist dieses Jahr Frauenstreiktag – Kundgebungen und Aktionen in vielen Städten

Um die Aufwertung und Entlastung von Frauenberufen geht es in der aktuellen Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst: rund 90 Prozent der Fachkräfte sind Frauen. So blieben in Baden-Württemberg bereits am Montag in einigen Regionen Kindertagesstätten und andere Betreuungseinrichtungen geschlossen. Die Gewerkschaft ver.di hatte zu Warnstreiks - auch am Frauentag - aufgerufen.

In Baden-Württemberg sind am Dienstag der Schwerpunkt der Warnstreiks und Kundgebungen in Mannheim und Stuttgart. Gestreikt wird auch in Heilbronn, Crailsheim, Freiburg, Singen, Reutlingen, Tübingen und Karlsruhe.

"Es geht um Aufwertung des Berufsbildes. Wir haben auch sehr bewusst den 8. März als Streiktag gewählt. (...) Und die Idee des Frauenstreiks ist, wenn die Frau die Arbeit niederlegt, steht die Welt still, ist ein schöner Gedanke und sollte aufrütteln."

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) müssen wegen des Streiks am Dienstag sieben Kitas geschlossen bleiben, weil nicht mehr genug Mitarbeitende zur Verfügung stehen, so die Stadtverwaltung. In drei Kitas kann eine Notbetreuung angeboten werden, bei den übrigen neun Einrichtungen kommt es zu keinen Einschränkungen.

In Heilbronn bleiben von insgesamt 36 städtischen Kitas drei geschlossen, 23 haben eine Notbetreuung. Das teilte die Stadt Heilbronn auf SWR-Nachfrage mit. Um 10 Uhr soll am Bollwerksturm in Heilbronn, um 10:30 Uhr am ZOB in Crailsheim demonstriert werden.

Ver.di weist daraufhin, dass die schlechtere Bezahlung in den sozialen Berufen den Fachkräftemangel in den Einrichtungen verschärft. Leidtragende seien damit neben den Beschäftigten in der Folge auch wieder Mütter, weil durch unbesetzte Stellen die Betreuungsangebote reduziert werden müssten und damit eigene Erwerbstätigkeit wieder schwieriger werde.

Frauen durch Corona stärker belastet als Männer - Kinderbetreuung und Verlagerung der Arbeitszeiten

Während der Pandemie wurde deutlich: Corona hat die Gleichstellung von Frauen weit zurückgeworfen, das zeigen Statistiken. Während der Pandemie waren es vor allem Frauen, die neben ihrem Job im Homeoffice noch die Betreuung und das Homeschooling der Kinder übernommen haben. Mütter arbeiten im Vor-Corona-Vergleich in geringerem Stundenumfang als Väter oder verlagern ihre Arbeitszeit häufiger auf den Abend oder das Wochenende, so zeigen es Zahlen des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und der Hans Böckler Stiftung.

Dass Frauen während der Corona-Pandemie mehr an Lebenszufriedenheit verloren haben als Männer, geht aus dem neuen "Glücksatlas" hervor, den die Universität Freiburg mit Unterstützung der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt hat. In der Pandemie seien Frauen demnach eindeutig unglücklicher geworden. Besonders überraschend seien die großen Glückseinbußen von jungen Frauen bis 25 Jahre, bilanzierte Studienleiter Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg.

Wandel ist weiblich - DGB fordert faire Chancen für Frauen in der digitalen Arbeitswelt

Die Benachteiligung von Frauen während der Pandemie bestätigt auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). "Die Pandemie hat die Unwucht in der Sorge- und Erwerbsarbeit zwischen Männern und Frauen verstärkt. Der fundamentale Wandel der Arbeitswelt wirkt sich spürbar auf die Beschäftigung von Frauen aus. Gleichzeitig ermöglicht die Digitalisierung neue Formen der Arbeitsorganisation mit Aussicht auf höher qualifizierte Arbeit.", heißt es im diesjährigen Aufruf des DGB zum Frauentag.

Voraussetzung für den Wandel sei eine Tarifbindung und eine gestärkte Mitbestimmung, die Einführung von Gleichstellungschecks bei Gesetzen, Maßnahmen und Programmen sowie die Überführung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, so Pascal Raugust, Vorsitzender des DGB Stadt- und Kreisverbandes Heilbronn. Er fordert:

"Die faire Verteilung der häuslichen Aufgaben zwischen den Geschlechtern muss zur Selbstverständlichkeit werden.

Veranstaltungen zum Frauentag in Heilbronn-Franken

Der DGB plant auf dem Heilbronner Kiliansplatz die Aktion "Frauentag to go". Von 11 bis 13:30 Uhr wird unter anderem mit Redebeiträgen für mehr Gleichstellung der Frauen in der Arbeitswelt geworben.

Am Abend gibt es in Heilbronn die Themenführung "Starke Frauen". Bei dem historischen Stadtrundgang soll die "vergessene und vernachlässigte Geschichte der Frauen in Heilbronn" im Mittelpunkt stehen.

In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) organisieren die städtische Gleichstellungsbeauftragte und der Frauenverein Wertheim traditionell eine gemeinsame Veranstaltung. Dieses Jahr laden sie in Zusammenarbeit mit dem Roxy-Kino am Dienstag um 19:45 Uhr zum Filmabend ein. Gezeigt wird der Dokumentarfilm "Die Unbeugsamen".

Landtagspräsidentin in Heilbronn

In Heilbronn wird sich Landtagspräsidentin Muhterem Aras anlässlich des Internationalen Frauentags in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Der Empfang wird auch als Livestream über den städtischen Youtube-Kanal zu verfolgen sein. Am Dienstagabend wird die Landtagspräsidentin in Leingarten (Kreis Heilbronn) zum Thema "Rechtsextreme Tendenzen und Hassmails in der Landespolitik" sprechen.