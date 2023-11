SLK-Kliniken Heilbronn: Jede zweite Diabetes-Erkrankung wird zu spät erkannt

Zu viele Diabetes-Erkrankungen werden zu spät erkannt - etwa wenn bereits Folgeschäden auftreten. Beratungen und Tests an der Heilbronner SLK-Klinik am Gesundbrunnen sollen helfen.

Jede zweite Diabetes-Erkrankung wird weltweit zu spät erkannt. Acht Millionen Menschen in Deutschland sind zuckerkrank. Die Krankheit sei tückisch; meist verursacht die Insulinstörung lange Zeit keine Symptome. Die Stoffwechselkrankheit wird laut der Heilbronner SLK-Klinik häufig erst diagnostiziert, wenn bereits erste Folgeschäden aufgetreten sind. So können beispielsweise Erkrankungen der Augen, der Nieren, des Herzens oder der Füße auftreten.

Beratung zum Weltdiabetestag: auf Symptome achten

Ärzte und Betroffene beraten daher am Dienstag, dem Weltdiabetestag, zusammen mit der Diabetikervereinigung des Stadt- und Landkreises Heilbronn im SLK-Klinikum am Gesundbrunnen. Sebastian Propp, Ernährungsmediziner von der SLK-Klinik am Gesundbrunnen in Heilbronn, macht auf mögliche Symptome aufmerksam.

Vor allem ein deutlich größerer Durst und erhöhter Harndrang, starke Gewichtsabnahme und Sehstörungen könnten Anzeichen für Diabetes Typ 2 sein, sagt Sebastian Propp, Ernährungsmediziner an der Klinik am Gesundbrunnen.

Hausarzt und Klinik bieten Blutzuckertest an

Dabei kann Menschen, die an Diabetes leiden meist gut geholfen werden. Viele Menschen leben mit Diabetes wissen es aber nicht, obwohl bereits eine einfache Blutuntersuchung beim Hausarzt helfen könnte. Besonders Menschen mit Übergewicht und Bewegungsmangel sollten ihren Blutzuckerspiegel im Auge behalten, rät Ernährungsmediziner Propp. Ein erster Blutzuckertest wird auch im Rahmen der Beratungen zum Weltdiabetestag im Klinikum am Gesundbrunnen angeboten.

Neben Insulingaben helfe bei einer Diagnose häufig auch eine gesündere Ernährung mit weniger Zucker, sagt Propp. Unbehandelt und bei extremer Überzuckerung kann krankhafter Insulinmangel aber auch tödlich enden.