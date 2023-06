per Mail teilen

In den Sommermonaten spenden traditionell weniger Menschen Blut. Zum Weltblutspendetag warnt eine Ärztin aus Heilbronn aber: Der Mangel sei längst nicht mehr nur saisonal.

Anlässlich des Weltblutspendetags am Mittwoch appellieren das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und andere Einrichtungen, Blut zu spenden. Das DRK etwa stellt fest, dass die Reservierungen für die nächsten Blutspendetermine im Sommer zurückgehen. Während der Urlaubszeit sei die Spendenbereitschaft aber traditionell niedriger.

SLK-Ärztin: Blut fehlt nicht nur im Sommer

Wie die Leiterin der Blutbank der SLK-Kliniken Heilbronn, Astrid Stäps erklärte, gibt es die Engpässe nicht mehr nur im Sommer. "Die Mangellage ist fast ganzjährig", sagte sie dem SWR. In den letzten Jahren habe sich das Spendeverhalten verändert, vor allem die Pandemie sei ein Einschnitt gewesen.

Während das Angebot an Blut also niedriger wurde, bleibt die Nachfrage mindestens gleich hoch. Einen besonders hohen Bedarf haben etwa Blutkrebspatientinnen und -patienten, die während der Therapiephasen wöchentlich acht Konserven brauchen. Auch in der Geburtshilfe wird viel Blut benötigt.

Operationen mussten bereits verschoben werden

Astrid Stäps musste auch schon geplante Operationen zurückstellen, um das Blutdepot nicht zu überlasten. Es müssten für größere Unglücke, wie etwa einen Busunfall, immer genügend Reserven für Notoperationen zur Verfügung stehen.

Patric Nohe vom DRK sagt, "Ohne Blut hätten jeden Tag mehrere Tausend Menschen in Deutschland keinerlei Überlebenschance."

BW: Etwas weniger Blutspenden, mehr Erstspender

Nach den jüngsten Zahlen des Deutschen Roten Kreuzes sind die Blutspenden in Baden-Württemberg im Jahr 2022 nur leicht zurückgegangen (-0,59 Prozent im Vergleich zu 2021). Es sei aber besonders erfreulich, heißt es, dass es im vergangenen Jahr deutlich mehr Erstspender gab als im Vorjahr: Hier gab es einen Zuwachs von fast 15 Prozent.

Mehr Erstspender in Baden-Baden

So wurden im Stadtkreis Baden-Baden 2022 etwa 34 Prozent mehr Erstspender als im Vorjahr verzeichnet. Laut Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes stieg im Enzkreis die Zahl der Blutspenden insgesamt sogar um fast fünf Prozent. Trotzdem herrsche bei manchen Blutgruppen teilweise ein bedrohlicher Mangel an Vorräten. Denn vor allem über die Ferien- und Urlaubszeiten würden immer wieder Engpässe entstehen: momentan beispielsweise bei der Blutgruppe A negativ, B negativ sowie 0 negativ.

Blutspende im Heilbronner SLK-Klinikum am Gesundbrunnen SWR

Freiburg: Blut nicht in großen Mengen künstlich herstellbar

Auch am Universitätsklinikum Freiburg nutzte man die Gelegenheit, um auf die Wichtigkeit von Blutspenden aufmerksam zu machen. Trotz intensiver Forschung kann man Blut bis heute nicht in großen Mengen künstlich herstellen – und die Spendenbereitschaft ist rückläufig. Das Blutspendezentrum der Uniklinik wirbt zum Weltblutspendetag mit speziellen Trikots und Basecaps um mehr Bereitschaft. Auch Yannick Richter ist dabei. Er kommt seit Jahren alle zwei Monate ins Blutspendezentrum – und am Jubiläumstag dabei zu sein, ist für ihn Ehrensache: "Ich kann mit wenig Schmerzen - es tut ja nicht wirklich weh, der kleine Pieks - Menschenleben retten."

Am Uniklinikum kommen jährlich rund 31.000 Spenden zusammen. Klingt viel, doch selbst das reicht nicht immer aus, und es kommt immer wieder zu Engpässen. Ein Grund ist der demographische Wandel: immer weniger jüngere möglich Spenden kommen auf immer mehr ältere mögliche Empfänger, heißt es.

Spender beim Weltblutspendetag an der Freiburger Uniklinik SWR Tamara Spitzing

Weltblutspendetag: Junge Menschen im Fokus

Beim Weltblutspendetag stehen in diesem Jahr die jungen Leute im Fokus - mit Kampagnen in den sozialen Netzwerken. Denn junge Leute seien besonders schwer zu erreichen, meinen Fachleute.

SLK-Blutbankleiterin Astrid Stäps stimmt hier nicht zu. Bei ihr würden auch viele junge Spenderinnen und Spender vorbeikommen, allerdings nicht immer regelmäßig. Männer können jährlich sechs Mal Blut spenden, Frauen vier Mal.

Seit März: Ende der Diskriminierung beim Blutspenden

Seit März dürfen homosexuelle Männer nicht mehr von der Blutspende ausgeschlossen werden, das hat der Bundestag beschlossen. Auch Astrid Stäps betont, jeder Mensch darf zum Spenden kommen und muss sich keine Sorgen machen. Häufig wechselnde Geschlechtspartner zu haben sei aber ungünstig für eine Spende, unabhängig von der sexuellen Orientierung.

Wer sich unsicher ist, ob er oder sie Blut spenden darf, kann sich hier vergewissern.