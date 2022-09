Demenz-Simulator: So fühlt sich Demenz an

Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz. Ein Simulator macht die Symptome der Erkrankung spürbar. So soll der Umgang mit Menschen mit Demenz verbessert werden.

Am Mittwoch ist Welt-Alzheimertag. Zu dem Anlass wurden an der Volkshochschule in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) Demenz-Symptome auch für gesunde Menschen spürbar - mit dem Demenz-Simulator. An 13 Stationen ging es um alltägliche Situationen, vom Mittagessen übers Ankleiden bis hin zum Straßenverkehr, die für Menschen mit Demenz große Herausforderungen bedeuten. Für Probandinnen und Probanden wurden an den Simulator-Stationen etwa Koordination, Orientierung, Erinnerungsvermögen oder Sehleistung eingeschränkt.

Gegenstände merken und ohne Sicht einen Ball fangen

So also könnte sich Demenz anfühlen: An einer Station des Simulators etwa muss man sich Gegenstände merken und diese auf Kommando wiedergeben - während man einen Ball fangen muss und gleichzeitig noch eine Brille trägt, die einem 90 Prozent der Sehleistung nimmt. An einer anderen Station geht es darum, sich einen Kittel anzuziehen und zuzuknöpfen, während einem dicke Arbeitshandschuhe jegliches Fingerspitzengefühl rauben. Eine Herausforderung für jeden und jede.

Die meisten Demenzerkrankungen sind noch nicht heilbar. Umso wichtiger ist es, dass die Erkrankten selbst und ihre Angehörigen einen bestmöglichen Umgang mit Demenz haben. Dabei soll der Simulator helfen, "damit man die Menschen mit Demenz einfach besser versteht", erklärt Jasmin Bayer, Stationsleitung gerontopsychiatrische Station des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg.

Veranstaltungen zum Welt-Alzheimer-Tag in der Region

"Demenz - verbunden bleiben!" lautet das Motto des Welt-Alzheimertages und der Woche der Demenz. Überall im Land, wie auch in der Region gab es dazu rund um den 21. September Veranstaltungen. Und auch der Demenz-Simulator ist immer wieder im Einsatz in der Region Heilbronn-Franken, sodass alle Interessierten sich ausprobieren können.