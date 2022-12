Aids-Hilfe Unterland: Welt-Aids-Tag soll zu Miteinander ohne Vorurteile aufrufen

Viele Menschen hätten noch Bilder aus den Neunzigern mit an Aids erkrankten Personen im Kopf. Dagegen will man bei der Aids-Hilfe Unterland ankämpfen.

Zum Welt-Aids-Tag am ersten Dezember will die Aids-Hilfe Unterland auch auf die guten Nachrichten zum Thema HIV aufmerksam machen. Durch Therapien seien Menschen, die mit dem HI-Virus infiziert seien, mittlerweile in der Lage, ganz normal ihrer Arbeit und ihren Sozialkontakten nachzugehen. Sie hätten kaum noch Einschränkungen in ihrem Immunsystem, auch könnten Mütter ihre Kinder ganz normal stillen, sagt Joachim Ade von der Aids-Hilfe Unterland.

Weltweit noch große Unterschiede bei HIV-Infektion

In Ländern ohne entsprechende medizinische Versorgung kann eine HIV-Infektion allerdings nach wie vor zum Ausbruch der Krankheit Aids führen. Ein Problem sei besonders die Weitergabe des Virus durch die Muttermilch an Säuglinge, wenn es keine entsprechenden Ersatzprodukte zum Stillen gebe.

"Ich habe die Hoffnung, irgendwann heißt es nicht mehr Welt-Aids-Tag, sondern nur noch Welt-HIV-Tag."

Bei der Aids-Hilfe Unterland kann sich jeder zu den Öffnungszeiten testen lassen, auch auf andere Geschlechtskrankheiten wie Syphilis oder Gonokokken - besser bekannt unter der Bezeichnung Tripper. Die Tests sind kostenlos.