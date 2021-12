per Mail teilen

Die Polizei hat auf einem Autohof in Wertheim-Bettingen (Main-Tauber-Kreis) acht Hundewelpen beschlagnahmt und in ein Tierheim gebracht.

Die Polizei beschlagnahmte Welpen auf einem Autohof bei Wertheim Pressestelle Polizeipräsidium Heilbronn

Eine aufmerksame Zeugin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie aus einem geparkten Transporter Winseln und Bellen wahrgenommen hatte. Als die Beamten eintrafen, sahen sie zunächst nur einen kleinen Welpen im Fußraum der Beifahrerseite. Bei der Überprüfung des Laderaumes entdeckten sie dann sieben weitere Welpen.

Nach Rücksprache mit einer Tierärztin erhärtete sich der Verdacht, dass die Hunde jünger waren als in den Tierpässen angegeben und auch nicht ausreichend geimpft waren, um nach Deutschland eingeführt zu werden. Die acht Welpen sowie die dazugehörigen Dokumente wurden in Absprache mit dem zuständigen Veterinäramt Bad Mergentheim beschlagnahmt und die Tiere in ein Tierheim gebracht.

Gegen den 26 Jahre alten Fahrer des Transporters wird nun ermittelt. Laut Polizei musste er vor Ort eine vorläufige Strafe in Höhe eines unteren vierstelligen Betrags hinterlegen, bis das Ordnungswidrigkeitenverfahren abgeschlossen ist.