Was passiert eigentlich in einem der elf Welcome Center in Baden-Württemberg? Warum gibt es derzeit besonders viel zu tun? Eine Ursache ist das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

Im Welcome Center Heilbronn-Franken ist der Beratungsbedarf derzeit hoch. Dort werden unter anderem Unternehmen und Fachkräfte vernetzt, Arbeitskräfte vermittelt. Für die hohe Auslastung sorgen unter anderem mehr Geflüchtete in der Region, sagt Co-Leiterin Elena Wormer. Gleichzeitig steige aber auch bei den Unternehmen der Bedarf nach Fachkräften - es häufen sich Fragen an.

Immer mehr kleinere und mittlere Unternehmen in der Region bitten um Beratung, stellt Wormer fest, über alle Branchen hinweg. Denn auch dort stelle man fest, man komme ohne Fachkräfte aus dem Ausland nicht aus. Dann geht es im Welcome Center zum Beispiel um den Umgang mit einer Bewerbung, oder darum, wie ein passender Kandidat oder eine passende Kandidatin schnell ein Visum bekommt. Das Welcome Center berät aber auch die andere Seite: Die Mitarbeitenden unterstützen Fachkräfte, die nach Deutschland kommen wollen, um zu arbeiten. Auch bereits hierher Geflüchteten wird geholfen. Ein großes Thema sei dabei die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Etwa im Bereich Medizin oder im Sozialwesen kann dieser Prozess durchaus Monate dauern, so Wormer.

Auch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz sorgt für Beratungsbedarf

Auch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz sorgt für viel Arbeit. Dadurch gibt es neue Möglichkeiten, für Fachkräfte nach Deutschland zu kommen, beispielsweise sogenannte Chancenkarten auf Basis eines Punktesystems. Fachkräfte müssen hier Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und einen Bezug nach Deutschland nachweisen. Außerdem sinkt das Mindestgehalt, das ausländische Fachkräfte hier erreichen müssen. Die ersten Regelungen sind am 18. November in Kraft getreten.

Schon jetzt stoßen die Behörden ans Ende ihrer Personalkapazitäten, sagt Wormer. Wenn weitere Regelungen des neuen Gesetzes im kommenden Jahr in Kraft treten, so mutmaßt sie, wird der Beratungsbedarf in den Unternehmen und bei den Fachkräften noch einmal steigen.