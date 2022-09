Beratungsstelle: Oft geht es um die Ehre

In Heilbronn soll ein Mann versucht haben, seine Frau zu töten, weil ihm ihr Lebensstil zu westlich erschien. Beratungsstellen kennen das Problem, aber warnen vor Stereotypen.

Auch in der Region Heilbronn-Franken suchen muslimische Frauen immer wieder die diversen Hilfsangebote auf. Die Probleme der Frauen klingen oft bekannt: Verletzung der Ehre oder Zwangsheirat. Doch Alexandra Gutmann, die Leiterin der Mitternachtsmission Heilbronn, warnt vor dem Denken in Stereotypen. Von Vorurteilen dürfen wir uns alle verabschieden, sagt sie, muslimische Frauen seien untereinander genauso unterschiedlich wie christliche Frauen.

Prozessstart am Landgericht Heilbronn

Am Dienstag war am Landgericht Heilbronn ein Prozess gestartet. Dort muss sich ein 22-jähriger Mann verantworten. Laut Anklageschrift missfiel ihm der westliche Lebensstil seiner Frau. Er soll absichtlich einen Auto-Unfall verursacht haben. Seine Frau, die er erst wenige Tage zuvor geheiratet hatte, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Schon davor soll der Mann seiner Frau gegenüber aggressiv aufgetreten sein.

Unwissenheit über Angebote oder Rechtslage

Alexandra Gutmann sieht ein großes Problem darin, dass muslimische Frauen, die noch nicht lange in Deutschland leben, die Hilfsangebote nicht kennen. Außerdem wüssten sie oft nicht, dass unterschiedliche Gewaltformen in Deutschland verboten sind und einer Straftat gleichen. Auch Frauen, die schon länger hier leben, hätten vor 20 Jahren hin und wieder gestaunt, dass die Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist, so Gutmann.

Hilfsangebote und Beratungsstellen nach Gewalterfahrungen In Heilbronn ist die Mitternachtsmission in der Steinstraße 8 + 12. Die Anlaufstelle der Diakonie hat unter der Woche von 8:45 bis 17 Uhr geöffnet und ist telefonisch erreichbar unter 07131/81497.



Im Hohenlohekreis finden Frauen Ansprechpartner im Frauen- und Kinderschutzhaus im Hohenlohekreis unter der Rufnummer 07940/58954



Im Kreis Schwäbisch Hall ist das Frauen- und Kinderschutzhaus Ansprechpartner. Telefonisch erreichbar unter 0791/9464464.

Ehrverletzung großes Problem

Wenn eine Frau sich von ihrem Partner trennen möchte, würden das auch Männer im europäischen Raum als Ehrverletzung erleben, so Gutmann. In orientalischen Familien sei das aber eine Ehrverletzung, die kulturell bedingt die gesamte Familie betreffe. Die Folge: Die Frau flieht dann nicht nur vor dem Partner, sondern vor dessen ganzer Familie und womöglich auch vor der eigenen.

Wie die Mitternachtsmission hilft

Wenn die Frauen sich in einer solchen Situation an die Mitternachtsmission wenden, werde erst einmal ergebnisoffen diskutiert. Sie können dann im Frauen- und Kinderschutzhaus Zuflucht finden. Wenn die Situation in der Region zu gefährlich ist, werden sie womöglich auch in anderen Häusern in Deutschland untergebracht, so Gutmann, teilweise auch unter Veränderung des Erscheinungsbilds.

Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Mitternachtsmission begleiten Frauen in die Selbstständigkeit. Gutmann erlebt viele Frauen, die dann sagen: "Ich möchte, dass andere Frauen aus meiner Kultur diese Freiheit auch erfahren." Manche helfen danach beispielsweise als Dolmetscherin in der Beratungsstelle.

Gutmann rät: Vorbild sein

Alexandra Gutmann fordert dazu auf, Menschen vorzuleben, dass man Gewalt nicht erdulden muss, dass man sich nicht verheiraten lassen muss, dass man in Deutschland frei entscheiden darf über die Möglichkeiten, die wir hier haben. Es sei etwas Wertvolles, das fröhlich weiterzugeben.