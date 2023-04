Die Kartage in der Region Heilbronn-Franken

Zum Schutz der Feiertage in der Karwoche gelten besondere gesetzliche Bestimmungen. Still soll es werden - kein Tanz, keine Party. Aber warum? Ostern ist doch ein fröhliches Fest?

Unter anderem die Stadt Heilbronn macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass ab Gründonnerstag besondere gesetzliche Bestimmungen gelten: Kein Lärm vor Kirchen, keine Tanzveranstaltungen und auch keine sportlichen Events. Stattdessen soll es ruhig zugehen. Selbst in den Kirchen schweigen die Glocken und die Orgeln. Gebetet wird aber trotzdem. Denn die Kirchen in der Region Heilbronn-Franken laden zu vielen Gottesdiensten bis Ostern ein.

Karfreitag für Diskussionen nutzen

Für viele Menschen ist der Karfreitag auch deswegen so prägnant, da er als christlicher Feiertag mit seinen speziellen gesetzlichen Bestimmungen eben auch den Alltag aller nicht-religiösen Menschen beeinflusst. Ob das jetzt gut oder schlecht sei, das sei eine schwierige Frage, sagt Pfarrer Oliver Westerhold aus Cleebronn (Kreis Heilbronn). Das Wichtigste sei dabei: Darüber reden, miteinander diskutieren.

Ob es für den Sinngehalt des Karfreitags passend wäre, wenn junge Leute nicht in die Disco gehen könnten, das bezweifelt er. Der Fokus solle für Ostern auch gar nicht so sehr auf dem negativ behafteten Karfreitag liegen. Der Blick solle lieber nach vorne gehen, auf das Positive. Denn bei Ostern gehe es letztlich ja auch darum, dass das Licht über das Dunkle siege.

Verbote seien dabei aber sicherlich nicht zielführend. Sonst komme für viele Personen erst recht eine Ablehnung auf, wenn der Karfreitag nur als "Verbotstag" im Kopf bleibe.

Der Karfreitag - viele Gottesdienste beginnen um 15 Uhr

Sie gilt als die Todesstunde von Jesus: Schlag 15 Uhr beginnt in vielen katholischen Kirchen in der Region die Karfreitagsliturgie. Ein Gottesdienst, der anders ist als sonst üblich - fast schon einmalig im gesamten Kirchenjahr. Der Karfreitag steht ganz im Zeichen der Trauer: Es geht um das Leiden, die Kreuzigung und den Tod von Jesus.

In der Evangelischen Kirche ist es etwas anders. In der Heilbronner Kilianskirche beginnt der Gottesdienst bereits vormittags um 10 Uhr, auch in den anderen Gemeinden Heilbronns wird an das Leiden und Sterben von Jesus bereits morgens gedacht.