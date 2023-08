Feuchter Weizen sorgt bei Landwirten für Probleme

per Mail teilen

Durch die lange Regenperiode hat der Weizen gelitten, bei der Ernte war er feucht. Jetzt steht für die Landwirte aufwendiges Trocknen an, um zu retten, was noch zu retten ist.

Die lange Regenperiode hat dem Weizen zugesetzt: Vielerorts musste er feucht geerntet werden, für Landwirte wie Jürgen Maurer aus Kupferzell (Hohenlohekreis) heißt das jetzt, er muss aufwendig getrocknet werden. Doch auch wenn das klappt, ist es teilweise schon zu spät und der Weizen taugt nur noch als Tierfutter oder für die Biogasanlage.

Wetterperioden dauern länger

Für Jürgen Maurer, Landwirt und Vorstand des Bauernverbands Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems bedeutet das im Moment vor allem zusätzliche Arbeit. Der Weizen wird zu einer Trocknungsanlage bei der Biogasanlage gebracht. Eine Wahl blieb nicht, er habe zwar lange gehofft, dass der Regen aufhört, aber irgendwann musste er dann ernten, so Maurer gegenüber dem SWR. Ohne die aufwendige Trocknung würde der Weizen wiederum nach wenigen Tagen verschimmeln.

Doch auch sonst sieht es nicht gut aus: Durch den Regen bei gleichzeitig noch hohen Temperaturen hat der Weizen bereits auf dem Feld angefangen zu keimen. Zu Mehl könne man die Pflanzen jetzt nicht mehr verarbeiten, sagt Maurer. Das Problem seien nicht die Hitze oder der Regen an sich, sondern dass die einzelnen Perioden länger andauern würden als früher.

"Das ist nicht der klassische Sommer, wie wir ihn aus vergangenen Jahrzehnten kennen: Dass es Trockenperioden gibt und dann mal ein Sommergewitter und dann geht es wieder weiter."

Das Problem sei bei seinen Kollegen deutschlandweit gleich, sagt Maurer. Vor 40 bis 50 Jahren hätte das eine Hungersnot ausgelöst, so Maurer. Die droht heutzutage nicht mehr, fehlendes Getreide wird einfach importiert. Für Landwirte wie Maurer bedeutet es dieses Jahr aber Verluste, das Geschäft werde immer unberechenbarer.

Neue Sorten - vorrangig aber Brotweizen

Joachim Rukwied, Deutscher Bauernverbandspräsident aus Eberstadt (Kreis Heilbronn), hält die langen Wetterphasen in diesem Jahr für eine Folge der Klimaveränderung. Die Landwirte müssten sich jetzt umstellen, beispielsweise durch widerstandsfähigere Sorten. Dafür greife man bereits auf französisches Genmaterial zurück. So könnten die Landwirte auch bei veränderten Klimabedingungen stabile Erträge erzielen, sagte Rukwied im Morgenmagazin der ARD am Dienstag.

Auch die Fruchtfolge würde erweitert. Rukwied nennt als Beispiel Lavendel oder Kichererbse, diese Pflanzen würden besser mit warmem, trockenem Klima zurechtkommen. Aber er gibt zu bedenken: Am Ende sei des eben auch die vorrangige Aufgabe der Landwirte, Weizen für Brot zu erzeugen.