Weiterhin Zugausfälle auf S4, S41 und S42 in und um Heilbronn

Schon am Montag kam es zu vermehrten Zugausfällen auf den Linien S4, S41 und S42. Wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mitteilte, halten diese zum Teil noch mehrere Tage an.

Auch an den kommenden Tage kann es auf den Linien S4, S41 und S42 zu Zugausfällen kommen. Grund dafür sind laut der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) weiterhin Krankheitsfälle beim Fahrpersonal. Das bestätigte der Sprecher der AVG, Michael Krauth, auf Nachfrage.

Am Dienstagmorgen sind erneut zwei Fahrten der Stadtbahnlinie S42 zwischen Heilbronn und Sinsheim wegen kurzfristiger Personalausfälle gestrichen worden.

Fahrpersonal bei DB und der AVG betroffen

Auf den Linien der AVG werden auch Fahrerinnen und Fahrer der DB Regio eingesetzt. Die Deutsche Bahn habe der AVG auch für die kommenden Tage einen erhöhten Krankenstand gemeldet. Diese Ausfälle versuche man mit eigenem Personal zu kompensieren.

"Wir hoffen, dass sich diese Situation zum Wohl unserer Fahrgäste bald wieder entspannt."

Hinzu kommt allerdings, dass auch bei der AVG betriebseigenes Fahrpersonal ausfällt, auch hier krankheitsbedingt, so Krauth. Um Corona-Erkrankungen handele es sich aber nur in wenigen Fällen.

Auch rund um Stuttgart weiterhin Zugausfälle

Pendler nach Stuttgart müssen ebenfalls weiterhin mit Einschränkungen auf den S-Bahnen der Deutschen Bahn rechnen. Einer Pressemitteilung nach gebe es allerdings einen stabilen Halbstundentakt auf allen S-Bahn Linien. Die Einschränkungen dauerten demnach aber dennoch bis mindestens Donnerstag an.

Bereits am Wochenende kam es hier aufgrund eines Oberleitungsschadens zu Verkehrschaos und auch Montag war der Bahnverkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof noch eingeschränkt. Man arbeite mit Hochdruck daran den Schaden zu beheben. Erste Fernverbindungen könnten demnach den Hauptbahnhof wieder anfahren, dennoch blieben die angesprochenen Einschränkungen im Nahverkehr bestehen, so die Mitteilung.