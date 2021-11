Weiterer Schritt zu neuem Bürgerservicezentrum

In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) rückt das geplante neue Bürgerservicezentrum immer näher, da der Umbau des jetzigen Sparkassengebäudes konkreter werde, berichtet die Stadt. Der Gemeinderat stimmte einer Voranmietung des Gebäudes zu, was laut Mitteilung eine wichtige Voraussetzung für den Kauf des Gebäudes durch die Stadtentwicklungsgesellschaft sei. Die Stadt Wertheim will dann in dem Gebäude das Bürgerservicezentrum und die Stadtwerke das Kundenzentrum unterbringen. Die Gesamtkosten für Kauf, Umbau und Nebenkosten liegen derzeit bei 2,26 Millionen Euro, heißt es. Voraussichtlich gibt es zudem Förderungen aus dem Sanierungsprogramm "Kernstadt" des Landes.