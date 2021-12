Heilbronner Feuerwehr rettet weiteren Papagei aus Brandwohnung

per Mail teilen

Drei Tage nach einem Wohnungsbrand in Heilbronn-Neckargartach hat die Feuerwehr einen weiteren Papagei in der ausgebrannten Wohnung gefunden und unverletzt seinem Besitzer übergeben.

Das scheue Tier hatte sich laut Feuerwehr bei den Löscharbeiten in der Wohnung versteckt und konnte wegen der Rauchentwicklung nicht gefunden werden. Ein verletzter Papagei war schon bei den Löscharbeiten am Samstag gerettet und in eine Tierklinik gebracht worden.

In der Zwischenzeit hatte eine Nachbarin Futter für den Vogel platziert und nach ihm gepfiffen, irgendwann hatte er durch pfeifen geantwortet. Danach hat die Frau die Feuerwehr erneut gerufen, erzählt Marius Ahrend von der Heilbronner Feuerwehr.