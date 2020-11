Ein weiterer E-Scooter-Verleiher ist in Heilbronn gestartet. Der Anbieter Tier stellt zunächst 100 Elektro-Roller für den Verleih bereit. Auf 100 weitere E-Scooter will der Berliner Anbieter in den kommenden Wochen seine Flotte in Heilbronn aufstocken. Die Elektro-Kleinstfahrzeuge werden an zentralen Verkehrsknotenpunkten und belebten Bereichen in der Stadt aufgestellt und sind rund um die Uhr einsatzbereit. Nutzer müssen sich dazu eine App aufs Handy laden und registrieren lassen. Tier ist einer von insgesamt drei E-Scooter-Verleihern, die in Heilbronn ihre Roller anbieten. Demnächst sollen im Stadtgebiet rund 600 Elektro-Roller ausgeliehen werden können. Die Stadtverwaltung hofft, dass vor allem mehr Berufspendler die Roller nutzen und ihr Auto stehen lassen.