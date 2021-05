Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg fördert die Sanierungsarbeiten am alten Rentamt in Gemmingen (Kreis Heilbronn) mit einem weiteren Zuschuss in Höhe von 60.000 Euro. Nachdem sich in der Bauphase gravierende Mängel bei der Statik ergeben hatten, soll die Sanierung des historischen Gebäudes jetzt erneut Mittel aus der Lotterie Glücksspirale erhalten.