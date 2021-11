Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder hat die Gewerkschaft ver.di am Freitag in Heilbronn-Franken zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Gestreikt wird unter anderem in der psychiatrischen Klinik am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn), beim Arbeiter-Samariter-Bund Heilbronn, in der Lindenparkschule sowie an der Hochschule Heilbronn und an der Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg. Ver.di fordert fünf Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder - mindestens 150 Euro monatlich, für Pflegekräfte, mindestens 300 Euro im Monat. Morgen sollen die Verhandlungen in Potsdam fortgesetzt werden.