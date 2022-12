Vorwürfe der Tierquälerei: Discounter Lidl erneut in der Kritik

per Mail teilen

Nach Deutschland, Spanien und Italien steht jetzt ein Lidl-Lieferant aus Österreich in der Kritik. Auch dort sollen Hühner misshandelt worden sein.

Die Tierschutzorganisation Albert Schweitzer Stiftung erhebt zum vierten Mal binnen weniger Wochen Vorwürfe gegen den Discounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn). Dieses Mal richten sie sich gegen einen Hühnermastbetrieb in der Steiermark in Österreich. Die Tierschutzorganisation behauptet, es gebe verdeckte Filmaufnahmen aus dem Sommer 2022. Dort seien kranke, leidende und tote Tiere zu sehen. Außerdem würde ein Traktor mehrere Hühner im Stall überfahren.

Petition hat viele Unterstützer

Zusammen mit weiteren Tierschutzorganisationen fordert die Albert Schweitzer Stiftung Lidl mit einer Petition auf, Tierschutzstandards der Europäischen Masthuhn-Initiative anzuwenden. Der Petition haben sich bislang rund 280.000 Menschen angeschlossen, heißt es.

Lidl wehrt sich gegen Vorwürfe

Bislang hatte die Organisation den Discounter Lidl insgesamt dreimal mit Tierqual-Vorwürfen konfrontiert. In einem Stall in Niedersachsen etwa, diese hatte Lidl später zurückgewiesen. Mitte November gab es angebliche Aufnahmen aus Spanien, dort töteten Arbeiter Tiere brutal. Lidl schrieb dem SWR, dass Lidl Deutschland kein Geflügel von dort beziehe und die Missstände auf das Schärfste verurteile.

Zuletzt gab es Anschuldigungen gegen einen italienischen Mastbetrieb, auf SWR-Anfrage schrieb Lidl, dieser Betrieb sei 2019 aus der Lieferkette ausgeschlossen worden. Zu den neuen Vorwürfen gegen den österreichischen Lieferanten steht eine Antwort von Lidl noch aus.