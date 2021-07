per Mail teilen

Bei Audi in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) fallen weitere Produktionsschichten aus. Das teilte der Autobauer mit. Dies betrifft die Produktion der A4 Limousine und der A5 Cabrios. In diesen Bereichen wird demnach in der kommenden Woche nicht produziert. Grund sei weiterhin die unsichere Teileversorgung, vor allem im Halbleiterbereich.