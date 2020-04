per Mail teilen

In Bad Mergentheim ist eine weitere Reha-Klinik unter Quarantäne gestellt worden. Wie das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises mitteilt, sind in der Fachklinik Schwaben Coronavirus-Infektionen aufgetreten.

Zwei Mitarbeiter der Reha-Klinik haben sich infiziert, heißt es aus dem Landratsamt. Deshalb habe das Gesundheitsamt vorsorglich und bis auf Weiteres Quarantäne angeordnet. Bislang hat sich die ärztliche Leitung auf SWR-Anfrage noch nicht geäußert.

Striktes Besuchsverbot - Klinikbetrieb geht weiter

Zurzeit sind in der Fachklinik Schwaben 65 Patienten untergebracht. Sie werden in ihren Zimmern isoliert und dürfen die Klinik derzeit nicht verlassen. Es besteht ein striktes Besuchsverbot. Neue Patienten dürfen derzeit nicht aufgenommen werden. Um den Klinikbetrieb sicherzustellen, darf das Personal arbeiten, jedoch nur in Schutzkleidung.

Fachklinik Schwaben Stadtverwaltung Bad Mergentheim

Bereits 30 Menschen positiv getestet

Das Gesundheitsamt hat eine sofortige Abstrichuntersuchung sämtlicher Patienten und Mitarbeiter angeordnet. Bei 30 Patienten und Mitarbeiter wurde bereits eine Corona-Infektion nachgewiesen. Davon stammen 12 aus dem Main-Tauber-Kreis.

Bereits seit gut einer Woche steht die Median Klinik Hohenlohe in Bad Mergentheim unter Quarantäne. Dort wurden insgesamt 130 Patienten und positiv auf das Coronavirus getestet. Davon leben 49 im Main-Tauber-Kreis.