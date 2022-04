Weiterhin Produktionsausfälle bei Audi

Im Audi-Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) verlängert sich der Einschichtbetrieb in der Produktion für die Oberklassen-Modelle A6 und A7 bis nach Ostern. Dies gilt vorerst bis zum 22. April, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Einschichtbetrieb in Neckarsulm war zunächst bis zum Ende dieser Woche geplant, während das Werk in Ingolstadt bereits angekündigt hatte, die Produktion bis zum 22. April zu reduzieren. Gründe seien weiterhin fehlende Bauteile, unter anderem durch Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und coronabedingte Lockdowns in China. Die Produktion des A8 ruht vom 19. bis einschließlich 22. April.