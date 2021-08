In Öhringen gibt es heute und am Samstag erneut die Möglichkeit, sich kurzfristig und wohnortnah gegen Corona impfen zu lassen. An beiden Tagen ist das Impfteam von 7 bis13 Uhr in den Räumen des ehemaligen Zeitgeist-Ladens am Marktplatz vor Ort und bietet Impfungen mit Johnson&Johnson oder BioNTech an.