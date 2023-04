Zerschlagener JVA-Drogenring: Polizei vermeldet weitere Festnahmen

per Mail teilen

Die Polizei hat im Nachgang des 2022 aufgeflogenen Drogenringes in der JVA-Heilbronn jetzt weitere Drogendelikte außerhalb der Anstalt aufklären können.

Nach der erfolgreichen Zerschlagung eines Rauschgifthändlerrings innerhalb der Justizvollzugsanstalt Heilbronn im vergangenen Jahr konnten jetzt weitere Betäubungsmitteldelikte in Heilbronn-Franken und darüber hinaus aufgeklärt werden. Im Zuge der Ermittlungen konnten weitere Erkenntnisse zum Betäubungsmittelhandel außerhalb der Justizvollzugsanstalt gewonnen werden.

Weites Netzwerk der Täter

Die Täter waren überregional vernetzt. So konnten seit Februar 2023 eine 39-jährige Kurierfahrerin mit Kokain in Karlsruhe und drei Männer im Alter von 21 bis 26 Jahren festgenommen werden. Deren Wohnungen wurden durchsucht, sie dienten als Drogenbunker.

Zusätzlich konnte ein 24-Jähriger in Crailsheim festgenommen werden. Ein 30-Jähriger aus Heilbronn wird verdächtigt, synthetischen Cannabis in die Justizvollzugsanstalt geschleust zu haben. Auch er ist in Haft. Einer seiner Kunden, ein 51-Jähriger aus dem Kreis Heilbronn, wurde ebenfalls festgenommen.