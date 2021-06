Der Anteil der Delta-Variante bei den Corona-Infektionen steigt weiter – auch in Heilbronn. Dort sind mittlerweile 24 Fälle bestätigt, Ende vergangener Woche waren es 19.

Der Anteil der Delta-Variante liege momentan bei etwa 35 Prozent, so der Leiter des Heilbronner Gesundheitsamts, Peter Liebert. In den ersten beiden Juniwochen waren es noch acht Prozent, hieß es von der Stadt.

"Eine Besorgnis ist da. Einfach insofern: Die Delta-Variante ist wieder etwas ansteckender und etwas aggressiver."

Urlaubszeit macht Sache nicht einfacher

Dazu kommen dann jetzt auch die Reiserückkehrer. Die Urlaubszeit startet: Eine Reiserückkehrerin, die in Heilbronn arbeitet, war vergangene Woche auf Mallorca. Sie erzählt, dass nur am Flughafen auf Mallorca vor dem Rückflug Impfpass oder Test-Ergebnis kontrolliert wurde. Die beginnende Urlaubszeit werde die Sache nicht einfacher machen, so Liebert. Reiserückkehrer würden die Varianten, die es in den Urlaubsländern gebe, importieren. Welche Varianten in den einzelnen Reiseländern in den Sommerferien vorkämen, das wisse man noch nicht. Dies entwickle sich ja ständig, so Liebert.

Digitales Impf-Zertifikat geht an den Start

Das EU-Covid-Zertifikat startet formell am 1. Juli. Viele Länder geben die digitalen Nachweise aber bereits seit Wochen aus - auch Deutschland. Das Zertifikat enthält Informationen über Impfungen, Tests oder eine überstandene Covid-Erkrankung. Damit wird vieles im Urlaub einfacher, vorausgesetzt die Länder haben dafür gesorgt, dass das Zertifikat ausgelesen werden kann. Aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums zufolge sind allein in Deutschland bereits 37,3 Millionen Impfzertifikate ausgestellt worden.

Europas größte Fluggesellschaften und Airports warnen vor Chaos rund um den EU-Impfpass. Ein Flickenteppich an Regelungen für die Kontrollen gebe Anlass zur Sorge, schrieben der Flughafen-Verband ACI und Airline-Branchenorgansiationen wie IATA in einem Brief an die EU-Staats- und Regierungschefs.

Heilbronn weiter mit höchster Inzidenz

Die Stadt Heilbronn hat nach wie vor die höchste Sieben-Tage Inzidenz aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg. Laut Landesgesundheitsamt liegt der Wert bei 30,8 (Stand: Dienstagabend). In den Landkreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohe liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2,5 beziehungsweise 2,7. Im Main-Tauber-Kreis beträgt der Wert 3,8 und im Landkreis Heilbronn 7,3.

"Wir sind nun mal kein größerer Landkreis, wo sich das Infektionsgeschehen etwas ausgleicht. Wir haben relativ wenig Einwohner."

Auch vergleichsweise wenige neue Fälle machten sich gleich empfindlich bemerkbar in der Inzidenz, so Liebert.

Weitere Impfaktionen in Heilbronn

Unter dem Motto "Mit Impfschutz in die Sommerferien" gibt es weitere Impfaktionen an den kommenden beiden Wochenenden in Heilbronn. Wie schon am vergangenen Samstag startet am kommenden Samstag (3. Juli) eine Drive-In-Impfaktion auf der Theresienwiese, dieses Mal mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Eine Woche später sind Impfaktionen in Kirchhausen und Neckargartach geplant. In der Deutschordenshalle Kirchhausen soll am 10. Juli ebenfalls mit Johnson&Johnson geimpft werden, in der Neckarhalle Neckargartach mit Biontech.