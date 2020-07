Nach neuen Corona-Fällen in verschiedenen Tauberbischofsheimer Schulen werden jetzt zahlreiche Kontaktpersonen getestet. Allein am Freitag werden rund 120 Abstriche gemacht.

Das Gesundheitsamt arbeitet wieder im Vollmodus, war aus dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis zu hören. Zahlreiche Kontaktpersonen müssen ermittelt werden. Am Donnerstag waren sieben neue Fälle gemeldet worden, fünf waren es am Tag zuvor. Es wird erwartet, dass die Zahlen weiter ansteigen werden.

Zweiwöchige Quarantäne für Schüler und Lehrer

Neben einer Kindergartengruppe und mehreren Lerngruppen am Schulzentrum Wört in Tauberbischofsheim sind auch eine Gruppe am Matthias-Grünewald-Gymnasium und eine Klasse der Grundschule am Schloss betroffen. Für diese Schüler und Lehrkräfte wurde für die nächsten 14 Tage häusliche Isolation angeordnet.

Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim SWR

Eine Quelle für alle Infektionsfälle

Bereits am Dienstag und Mittwoch waren ebenfalls sieben Neuinfektionen bekannt geworden, und zwar am Schulzentrum Wört sowie im Evangelischen Kindergarten in Tauberbischofsheim. Nach Angaben des Landratsamtes sind alle Fälle auf eine Infektionsquelle zurückzuführen.