per Mail teilen

In den Audi Werken Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und Ingolstadt wird es auch im Juni weiterhin Kurzarbeit geben. Grund ist wie zuvor auch die stockende Versorgung mit Elektronik-Bauteilen. Deshalb kommt es auch am Standort Neckarsulm zu versorgungsbedingten Produktionsunterbrechungen. Betroffen sind die Modelle A4 Limousine und A5 Cabriolet vom 25. Mai bis einschließlich 2. Juni, das Luxusmodell A8 bis Ende Mai. In der Heilbronner Sportwagenproduktion ruht die Produktion diese Woche. Auch das Audi Forum bleibt fürs Publikum weiter geschlossen, mit Gastronomie, Shop und Ausstellungsflächen. Wie und ob gelockert werden kann, hängt von den Öffnungsschritten der Behörden ab und auch, wie sich die Impfungen entwickeln, heißt es bei Audi.