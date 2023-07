Waldbrandgefahr: Feuerstellen im Kreis Heilbronn bleiben gesperrt

Das Kreisforstamt Heilbronn verlängert das Verbot von Feuer im Wald wegen der anhaltend hohen Waldbrandgefahr im Landkreis. Auch auf Feldern besteht erhöhte Brandgefahr.

Temperaturen bis zu 36 Grad werden am kommenden Wochenende im Landkreis Heilbronn erwartet. Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit der Böden bleibt die sehr hohe Waldbrandgefahr im Kreis trotz der jüngsten Regenfälle weiterhin bestehen. Daher hat das Kreisforstamt Heilbronn die Allgemeinverfügung, die offenes Feuer im Abstand von weniger als 100 Metern zum Wald verbietet, verlängert. Das Verbot gilt zunächst bis zum 10. August und betrifft Feuerstellen und Grillplätze. Die Einhaltung wird auch am Wochenende kontrolliert und Verstöße geahndet.

Trockenheit erhöht Brandgefahr auf Feldern

Durch die andauernde Trockenheit steigt auch die Brandgefahr auf Feldern. Besonders während der Getreideernte besteht die Gefahr, dass etwa Mähdrescher überhitzen und dadurch das staubtrockene Stroh Feuer fängt.

Beispielsweise hat am Dienstag in Künzelsau (Hohenlohekreis) ein Stoppelacker gebrannt. Laut Polizei war das Feuer auf einer Fläche von 300 mal 100 Metern ausgebrochen. Landwirte hatten mit wassergefüllten Gülleanhängern der Feuerwehr geholfen, die Flammen zu löschen. Auch bei Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) hat am Sonntag ein Feld gebrannt: Möglicherweise hatte der heiße Katalysator eines am Feldrand geparkten Autos das Feuer entzündet. 15 weitere wild geparkte Autos brannten aus, verletzt wurde niemand.