Frisch geschlüpft im Wildparadies Tripsdrill: Weißkopfseeadler-Küken

Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum ist im Wildparadies Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) ein Weißkopfseeadler geschlüpft. Falkner Benedict Stirblies zieht den Kleinen auf.

Wenn Weißkopfseeadler zwei Junge bekommen, überlebt meistens nur das stärkere Geschwisterchen, erklärt Falkner Benedict Stirblies. Damit aber beide zu prächtigen Greifvögeln werden können, hat er diesen kleinen Freund aus dem Nest geholt. Nun übernimmt er den Job der Weißkopfseeadler-Eltern.

Tagesplan des Jungvogels: 22 Stunden schlafen, zwei Stunden essen

Mäuse, Ratten, Hühnchen, Fisch - das steht auf dem Speiseplan von Weißkopfseeadlern. Das rund eine Woche alte Küken isst derzeit noch keine Federn oder Fell mit und Benedict Stirblies muss für den kleinen Schnabel alles noch in mundgerechte Stückchen schneiden.

Etwa alle drei bis vier Stunden bekommt der Jungvogel was zu Essen - außer nachts, da schläft er durch. Insgesamt ist das Küken momentan nur etwa zwei Stunden am Tag wach. "Greifvögel-Babys generell sind sehr genügsam. Die müssen nicht die ganze Zeit bekuschelt werden", so Stirblies. Die intensive Arbeit baut trotzdem eine enge Bindung zwischen Jungtier und Pfleger auf.

"Unglaublich, dass kleine Vögel so schnell wachsen. Der ist jetzt fünf Tage alt und so ein kleines Ding. Und in drei Monaten ist das ein fertiger Seeadler, der schon fliegt."

Dann geht's an das Haupttraining mit dem Vogel, erklärt der Falkner. Damit er eines Tages auch mal so majestätisch durch die Lüfte fliegen kann, wie seine Artgenossen bei der Flugshow im Wildparadies.

Die Greifvögel-Flugshow ist im Wildparadies Tripsdrill sehr beliebt. SWR Simon Bendel

Weißkopfseeadler: Wappenvogel der USA

Einen Namen hat der kleine Vogel noch nicht, denn noch ist nicht klar, ob es sich um ein Männchen oder Weibchen handelt. Aber wahrscheinlich wird der Name etwas mit der amerikanischen Präsidenten-Riege zu tun haben, verrät Stirblies. Denn der Weißkopfseeadler ist der Wappenvogel der USA.

Der Weißkopfseeadler ist das Wappentier der USA. SWR Simon Bendel

Die Artgenossen im Wildparadies Tripsdrill heißen zum Beispiel Clinton und Kennedy. "Gut möglich, dass aus diesem kleinen Knirps ein Obama wird", grinst Stirblies. Trump wäre allein schon wegen der Frisur keine Option, ergänzt er.

Die charakteristischen weißen Federn am Kopf bekommen die Weißkopfseeadler übrigens erst mit etwa drei Jahren, erklärt Stirblies.