Weinversteigerung zugunsten Winzer im Ahrtal

In Heilbronn startet heute eine Weinauktion zugunsten der hochwassergeschädigten Winzer im Ahrtal. "Anderen, aber auch sich selbst etwas Gutes tun", das könnte das Motto der Weinauktion sein, die heute beginnt und bis zum 18. September dauert. Bis dahin können Weinzähne ihre Gebote für Raritäten und Schätze abgeben, die von den Heilbronner Wein-Villa-Gesellschaftern aus ihren Kellern geholt und für den guten Zweck gespendet wurden. Als besonderes Schmankerl gilt ein Heilbronner Trollinger aus dem Jahr 1959. Der Erlös der Auktion soll komplett an die Ahr-Winzer gespendet werden, damit sie ihre Betriebe und Weinlagen wieder aufbauen können. An der Auktion sind auch der Verkehrsverein Heilbronn und die Heilbronn Marketing Gesellschaft beteiligt.