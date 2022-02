Weinsberger Obstbautag im Zeichen der Biodiversität

Im Vordergrund des Weinsberger Obstbautages steht dieses Jahr die Artenvielfalt. Neue Gesetze fordern von Obstbauern neue Wege. Es werden verschiedene Modellversuche vorgestellt.

Das sogenannte Biodiversitätsstärkungsgesetz des Landes wirkt sich auch auf den Obstanbau aus: Es verlangt zum Beispiel zwingend weniger Pflanzenschutzmittel. Wie das in der Praxis gehen kann, war unter anderem Thema beim 52. Weinsberger (Kreis Heilbronn) Obstbautag. "Möglichst naturschonend" müssen die Betriebe wirtschaften, heißt es dort.

Diverse Obstsorten ermöglichen schonenderen Anbau

"Wir versuchen im Rahmen des Bio-Aktionsplans eine Reduzierung von 30 - 40 Prozent beim Pflanzenschutzmittel zu bekommen", erklärt der Weinsberger Obstbau-Experte Franz Ruess. Das fange schon bei der Obstsorte an - nämlich mit resistenten oder robusten Sorten. Diese könnten mittlerweile auch mit der hohen Qualität auf dem Markt mithalten.

Blühstreifen als Alternative zum Pflanzenschutzmittel

Momentan laufen auch schon Versuche in einem Betriebsnetzwerk, um Pflanzenschutzmittel im Obstbau zu reduzieren. Mit dabei ist auch ein Anbauer aus Hohenlohe, der zum Beispiel über praktische Erfahrungen mit sogenannten "Blühstreifen" in seinen Pflanzungen berichtet.

Erfahrungen, wie sie auch Franz Ruess von der Weinsberger Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau im Obstversuchsgut Heuchlingen gesammelt hat.

"In den Blühstreifen finden sich Nützlinge, die vorher in der Anlage nicht präsent waren, wie Schwebfliegen, die in der Lage sind Blattläuse zu fressen."

Der Pflanzenbewuchs ist auch eine wichtige Nahrungsquelle für Nagetiere, wie Mäuse, die sich normalerweise im Baumstreifen bewegen könnten. Stattdessen sind die Kleintiere in den Blühstreifen unterwegs und schädigen die Obstpflanze nicht, erklärt der Obstbau-Experte weiter.

Nachhaltigkeit durch Recycling

Bei einem weiteren Modellversuch im Obstgut in Heuchlingen geht es um die Agrar-Photovoltaik. Dabei werden in einer Art Gewächshaus-Anbau Beeren gepflanzt. Das Dach bilden Solarplatten, die Strom erzeugen. Damit wird Regenwasser recycelt und für die Pflanzungen in einen natürlichen Kreislauf gebracht. Bis 2024 wird das Projekt an insgesamt fünf Standorten im Land mit Millionen gefördert, als ein Beispiel für Nachhaltigkeit.

Auch beim diesjährigen Württembergischen Weinbautag am 9.Februar wird Nachhaltigkeit das beherrschende Thema sein.