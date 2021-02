Am Dienstagvormittag ist der 51. Weinsberger Obstbautag (Kreis Heilbronn) gestartet. Wegen der Corona-Pandemie findet er 2021 online statt. In diesem Jahr geht es vor allem um das Hauptthema "Vermarktung in Corona-Zeiten". Dabei sollen Chancen und Risiken der Pandemie in der Direktvermarktung aufgezeigt werden. Außerdem gibt es Vorträge zu Verkaufsautomaten, eine Bilanz zu den ersten Jahren nach Wegfall des Branntweinmonopols sowie Vorträge über Pflanzenschutz und Züchtung robuster Apfelsorten. Veranstaltet wird der Obstbautag vom Regierungspräsidium Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg.