Weinsberg: Kauflandkreuzung nach Baustelle wieder frei

Zehn Tage lang mussten Autofahrerinnen und -fahrer in Weinsberg mehr Zeit einplanen. Die viel befahrene Kauflandkreuzung war wegen einer Baustelle gesperrt. Das ist jetzt vorbei.

Die sogenannte Kauflandkreuzung in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist seit Dienstagvormittag wieder befahrbar. 10 Tage lang war die Kreuzung wegen einer Baustelle gesperrt. Bauamtsleiter Thomas Goth ist zufrieden.

Umgewöhnung für Autofahrer

Damit haben die Umwege und Umleitungsfahrten in Weinsberg ein Ende. Ab jetzt gibt es aber eine Änderung für die Autofahrerinnen und Autofahrer: Es gibt eine Doppelfahrspur, bei der man wieder einfädeln muss, sagt Goth. So komme man flüssiger durch. Mehr könne man aus dieser Kreuzung nicht rausholen. Zudem kann man ohne Ampel in Richtung Ellhofen (Kreis Heilbronn) abbiegen.

Die Kreuzung kostete 2,3 Millionen Euro. Die Hälfte übernimmt das Land. Die andere Hälfte teilen sich der Landkreis und die Stadt Weinsberg. Mit der neuen Ampelanlage soll der Verkehrsfluss deutlich verbessert werden. Pro Tag fahren in beide Richtung rund 10.000 Fahrzeuge über diese Kreuzung.