Flucht aus Weinsberger Klinikum: Polizei fasst einen der Ausgebrochenen

Fluchtversuche aus Psychiatrien

Immer wieder flüchten Patientinnen und Patienten aus Psychiatrien. Im vergangenen Jahr gab es in Baden-Württemberg nach Angaben des Gesundheitsministeriums 47 solcher Fälle, bei 1.252 Patienten landesweit sei das ein Anteil unter vier Prozent. In den geschlossenen Bereichen aller Kliniken in Baden-Württemberg würden Sicherheitsbeauftragte die Vorkehrungen gegen Fluchtversuche regelmäßig prüfen, von dort sei 2020 niemand geflohen. Beim Maßregelvollzug geht es um die Unterbringung psychisch kranker oder suchtkranker Straftäter.