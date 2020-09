Die heimischen Weingärtner in Heilbronn-Franken befürchten in Corona-Zeiten einen Engpass bei den Saisonarbeitskräften für die Weinlese. Auch das Umsetzen der Hygieneregeln bereitet Kopfzerbrechen.

Die Weingärtner in Heilbronn-Franken bereiten sich in diesen Tagen auf die Traubenlese vor - nach und nach werden auch die ganz frühen Sorten schon in den Keller geholt. Doch einfach den Eimer schnappen und ab in den Weinberg wie in den vergangenen Jahren, ist in Zeiten der Corona-Pandemie nicht möglich.

Abstands- und Hygieneregeln sowohl im Weinberg als auch in der Genossenschaftskellerei

Überall gelten Abstands- und Hygieneregeln - auch in den Rebzeilen. Die Lese-Mannschaften müssten getrennt zur Arbeit in die Weinberge gefahren werden, auch das Mittagessen müsse separat voneinander eingenommen werden, so der Württembergische Weinbauverband. Bei der Abgabe in der Heilbronner Genossenschaftskellerei heißt es ebenfalls: Abstand halten. Eigens für die Organisation des Ablaufs gab es Schulungen.

Einfach den Eimer schnappen und im Weinberg loslegen wie in verganegnen Jahren, ist in in Corona-Zeiten schwierig (Archivbild) SWR

Befürchtung: Spontane Einsätze von Erntehelfern kaum mehr möglich

Zudem müssen Lesekräfte nun nach einer Verordnung auf Corona getestet werden. Eine Sorge mehr für den Präsidenten des Württembergischen Weinbauverbands Hermann Hohl. Er hatte befürchtet, spontane Einsätze von Helfern aus der Umgebung seien nicht mehr möglich. Außerdem sagte Hohl im SWR, man benötigt, um den Herbst 2020 einzubringen, rund 15.000 Hilfskräfte. Das seien vor allem Saisonarbeitskräfte aus Polen und Rumänien. Probleme könnten auch an den Grenzen in Risikogebieten auftreten.

"Da ist alles sehr vage im Moment, weil teilweise die Grenzen aus Risikogebieten dicht sind, so dass unsere rumänischen Arbeitskräfte gar nicht einreisen dürfen." Hermann Hohl, Württembergs Weinbauverbandspräsident

Landwirtschaftsminister: Corona-Pandemie verändert vieles

Anlässlich der Herbstpressekonferenz des Württembergischen Weinbauverbands am Mittwoch in Schwaigern (Kreis Heilbronn) betonte Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU), dass das Jahr 2020 ein Jahr des Wandels und der Veränderungen ist. Die Corona-Pandemie hätte vieles verändert und die Wengerterinnen und Wengerter "vor ungeahnte Herausforderungen" gestellt.

"Finanzhilfen sind das eine, aber Geld allein kann auch nicht alle Probleme lösen." Minister Peter Hauk

Er verwies damit auf die Verfügbarkeit von Saisonarbeitskräften. Die Situation habe sich besser entwickelt als zunächst befürchtet. Die Branche ist nun gefordert, die Hygienekonzepte entsprechend umzusetzen, sagte er am Mittwoch in Schwaigern. Der Minister hatte ebenfalls klargestellt, dass Helfer aus Familie, Freundeskreis und Nachbarschaft sich nicht auf Corona testen lassen müssten.

Wetter zieht Weinlese in die Länge

Zu all dem kommt am Ende noch die Bürokratie - alleine wegen der Einreisebedingungen der Erntehelfer werde diese in diesem Jahr wahrscheinlich stark zunehmen. Wie es aussehen wird, wenn die Weinlese in vollem Gang ist, bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz soll schon im Laufe der Woche die Lese weiter ausgeweitet werden. Wegen unterschiedlicher Reifegrade der Trauben wird es keine schnelle Lese geben. Grund dafür ist das Wetter, so der Vorstandsvorsitzende der Heilbronner Genossenschaftskellerei Justin Kircher.